Aumento do salário mínimo para 2024 divide opiniões dentro do governo

Áreas técnicas e politizadas divergem sobre critério para aumento para o próximo ano; novidades devem ser anunciadas no dia 1º de maio

Marcos Santos/USP Imagens Salário mínimo 2016



O 1º de maio vai se aproximando e aumenta cada vez mais a preocupação com o novo salário mínimo para o ano de 2024. Segundo fontes da Jovem Pan, dentro do governo há uma queda de braço entre a área técnica e não técnica. Os técnicos estariam desenvolvendo um critério que adotaria o INPC e o PIB per capita. Já a área politizada do governo quer um outro critério que é mais caro: o PIB dos dois anos anteriores e o INPC. Isso dá uma diferença de R$ 10 no salário mínimo. Ou seja, o valor deverá variar de R$ 1.419 até R$ 1.429. A partir de maio, o salário mínimo será de R$ 1.320. Outro detalhe citado por fontes da Jovem Pan é de que para cada R$ 1 no salário mínimo tem impacto de R$ 300 milhões. Ou seja, uma pequena diferença pode ter um grande impacto no resultado final das contas.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga