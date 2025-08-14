Prefeitura começa demolição do ‘Caveirão’ em São Paulo

Administração municipal formalizou um contrato com a empresa encarregada dos trabalhos, que se compromete a realizar o trabalho manualmente

A Prefeitura de São Paulo deu início à demolição do prédio conhecido como “Caveirão”, localizado na região da Sé. A administração municipal formalizou um contrato com a empresa encarregada dos trabalhos, que se compromete a realizar a demolição manualmente. Essa abordagem visa proteger os imóveis tombados nas proximidades, e o prazo estimado para a conclusão dos serviços é de 300 dias. A decisão de demolir o edifício é fruto de um longo processo judicial. A 13ª Vara de Fazenda Pública autorizou a ação, determinando que o proprietário do imóvel deve reembolsar a prefeitura pelas despesas incorridas e pagar multas. A juíza responsável pelo caso destacou a precariedade da estrutura e o risco que ela representa para a segurança da população.

Construído em 1964, o edifício-garagem nunca foi finalizado e chegou a abrigar pessoas em situação de vulnerabilidade. Em 2018, a Prefeitura interditou o local e solicitou a demolição após a retirada dos ocupantes. Essa ação se tornou ainda mais urgente após o colapso de outro prédio abandonado no mesmo ano, o Edifício Wilton Paes Almeida, que resultou em sete mortes e deixou 291 famílias sem moradia.

Publicado por Fernando Dias