Chefe do Comando Vermelho pede para sair da prisão para cirurgia em hospital caro

Custo total da operação foi de R$ 25 mil, pagos por Alexander de Jesus, conhecido como Choque, o que levantou questionamentos sobre a origem dos recursos

A recente autorização judicial para que Alexander de Jesus, conhecido como Choque, chefe do Comando Vermelho, realizasse uma cirurgia em um dos hospitais mais caros do Rio de Janeiro, gerou grande polêmica. A intervenção médica, realizada no Hospital Samaritano, em Botafogo, foi necessária devido à incapacidade do sistema de saúde penal do estado em realizar o procedimento de retirada da vesícula. O custo total da operação foi de R$ 25.000, pagos pelo próprio traficante, o que levantou questionamentos sobre a origem dos recursos, uma vez que ele tinha direito a gratuidade judiciária, posteriormente revogada.

Choque recebeu alta na quarta-feira e retornou ao sistema carcerário, mas a discussão sobre o tratamento diferenciado permanece em pauta. A questão levanta preocupações sobre a equidade no acesso à saúde para detentos e a origem dos recursos utilizados para custear tais procedimentos.

