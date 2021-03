Prefeitura de São Paulo antecipa cinco feriados para conter avanço da pandemia; confira o calendário

Medida visa diminuir a circulação de pessoas e, consequentemente, diminuir a taxa de transmissibilidade do coronavírus; Bruno Covas confirmou a primeira morte na fila de espera por leitos

WILLIAN MOREIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO São Paulo tem batido recortes diários de mortes por Covid-19 e já tem 88% dos leitos de UTI ocupados



O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), anunciou, nesta quinta-feira, 18, durante coletiva de imprensa, a antecipação de cinco feriados visando diminuir a circulação de pessoas na capital e, consequentemente, conter o avanço da pandemia do coronavírus. A cidade tem diariamente batendo recorde de mortes pela Covid-19. “Momento de extrema gravidade que passa a cidade de São Paulo. Nós tivemos hoje o primeiro caso registrado na capital de uma pessoa que faleceu sem conseguir ser atendida”, disse o prefeito, que já havia antecipado a informação pela manhã. Segundo ele, 475 pessoas estão aguardando leitos na cidade de São Paulo. Na quarta-feira, 17, esse número era de 395. Covas anunciou 640 novos leitos. Outros 555 leitos já haviam sido anunciados na semana passada. O último boletim da Secretaria de Saúde do Município mostra que a taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na quarta-feira, 17, era de 88%. Para leitos de enfermaria, o índice era de 77%.

“É a quantidade ainda imensa de pessoas circulando pela rua que tem feito com que a gente tenha uma alta taxa de transmissibilidade do vírus e fazendo com que todos fiquem infectados ao mesmo tempo”, afirmou o prefeito. Para conter a circulação, o município vai repetir a antecipação dos feriados municipais que foi aplicada em 2020. Serão antecipados os dois feriados municipais de 2021 e os três de 2022. A antecipação será iniciada no dia 26, sexta-feira. “Teremos um prazo que vai do dia 26, sexta-feira, até o dia 4 de abril, domingo, sem dia útil para poder, justamente, forçar a cidade de São Paulo a parar. A cidade que nunca parou a cidade que trabalha, a cidade que é a soma e os esforços de vários migrantes e imigrantes, precisa parar para que a gente não tenha mais casos como esses”, disse.

Confira o calendário:

26 de março, sexta-feira – Feriado antecipado

27 de março, sábado – Fim de semana;

28 de março, domingo – Fim de semana;

29 de março, segunda-feira – Feriado antecipado

30 de março, terça-feira – Feriado antecipado

31 de março, quarta-feira – Feriado antecipado

1º de abril, quinta-feira – Feriado antecipado

2 de abril, sexta-feira – Mantida a Sexta-Feira da Paixão

3 de abril, sábado – Fim de semana;

4 de abril, domingo – Fim de semana.

Outros anúncios

Bruno Covas afirmou que o município já assinou e está fazendo parte do consórcio para compra de vacinas organizado pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP). O secretário de Saúde, Edson Aparecido, informou que o Hospital de Catástrofe do Jabaquara será transformado, nas próximas 24 h, inteiramente em um hospital-Covid com 360 leitos. Serão 100 leitos de UTI e 260 de enfermaria. No Hospital de Catástrofe do Itaquera, serão implantados 180 leitos: 130 de UTI e 50 de enfermaria. A transferência de pacientes sem Covid-19 do hospital.

O prefeito também atualizou sobre a situação do pagamento do auxílio emergencial. De acordo com ele, após a autorização da Câmara Municipal, a Prefeitura já iniciou as tratativas com empresas para garantir o fornecimento de vacinas para a capital. Foi publicado no Diário Oficial do Município a autorização de um monte de meio bilhão de reais dos cofres para, na semana que vem, ser iniciado o pagamento do auxílio emergencial da cidade de São Paulo. O contrato com a Caixa Federal deve ser assinado ainda nesta quinta. O número de cestas básicas entregues diariamente será triplicado.

Durante as próximas duas semanas, o horário de rodízio de automóveis será alterado. Ao invés do rodízio ser das 7 h às 1o h e das 17 h às 20 h, será liberada a circulação entre esses dois horários para que as pessoas possam ter a opção de não depender apenas do transporte público. O horário do rodízio será alterado para 22 h até às 5 h. A medida passa a valer a partir da segunda-feira, 22.