Prefeitura de São Paulo anuncia instalação de faixa exclusiva para motos na avenida 23 de Maio

Intenção é que trecho fique entre duas faixas para carros, não mais ‘no canto’ da avenida como em experiências anteriores

A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta segunda, 10, a instalação de uma faixa exclusiva para motos na Avenida 23 de maio. A motofaixa vai funcionar no sentido Santana/Aeroporto, entre a praça da Bandeira e o complexo viário João Jorge Saad, com uma demarcação entre as faixas 1 e 2 dos carros, e já está em processo de instalação. A nova motofaixa atende a um pedido dos motociclistas e repete tentativas anteriores, que não deram certo e foram desfeitas pela prefeitura. A diferença é que a nova faixa será pintada de azul, tornando-a mais visível aos motoristas, e ficará entre duas faixas, não mais num canto da avenida. Segundo a gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB), a intenção é ‘humanizar e pacificar o trânsito’, de forma que, nos horários mais movimentados, as motos possam trafegar com ‘mais disciplina, de forma segura e consciente e sem alterar a dinâmica existente na via’. As tentativas anteriores de criar motofaixas ocorreram em 2006, na Avenida Sumaré, e em 2010, nas Avenidas Vergueiro e Liberdade. A primeira foi desativada em 2013 e a segunda em 2014, ambas pela gestão Fernando Haddad, após ser constatado um aumento de acidentes nas vias.