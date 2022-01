Polícia identifica primeira vítima da tragédia em Capitólio; mortos são de São Paulo e Minas Gerais

As oito pessoas mortas na tragédia de Capitólio estavam na lancha Jesus, circulada na imagem

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) confirmou a identidade de uma das oito pessoas que morreram no incidente em Capitólio, a 300 Km de Belo Horizonte. Em entrevista coletiva neste domingo, 9, o delegado regional da cidade de Passos, Marcos Pimenta, e o médico legista Marcos Amaral informaram que Júlio Borges Antunes, de 68 anos e natural de Alpinópolis, em Minas, estava no mesmo barco das outras sete vítimas, a lancha Jesus. O corpo dele já foi liberado e a família deve realizar o enterro ainda hoje. A polícia aguarda os laudos e testes de DNA para comprovar a identificação das demais vítimas, dentre as quais haveria quatro pessoas de uma mesma família: um casal, um filho e o neto deles.

Além de Júlio Borges Antunes, já se sabe que foram vitimados uma mulher de 43 anos natural de Cajamar (SP); um jovem de 18 anos natural de Paulínea (SP); uma outra mulher, de 57 anos e natural de Itaú de Minas (MG); um homem de 34 anos natural de Itaú de Minas (MG); um adolescente de 14 anos natural de Alfenas (MG); um outro homem, de 67 anos e natural de Ainhumas (SP); além do piloto da lancha, um homem de 40 anos natural de Betim (MG). Há ainda dois desaparecidos, um pai e seu filho de 14 anos. Eles também estavam a bordo da lancha Jesus.