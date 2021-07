Prefeitura de São Paulo anuncia vacinação de pessoas com 28 e 29 anos na próxima semana; veja calendário

Pessoas de 29 anos vão receber a primeira dose na próxima terça e quarta-feira; expectativa é imunizar 289.357 pessoas dessa faixa etária

FILIPE BISPO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta quinta-feira, 22, a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 29 anos na próxima terça, 27, e quarta-feira, 28. Já os adultos de 28 anos serão imunizados na quinta, 29, e sexta-feira. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, a expectativa é aplicar a vacina em 289.357 pessoas dessa faixa etária. A Prefeitura afirma que novas doses para a imunização desse grupo devem chegar a São Paulo nesta sexta-feira. Na segunda, as unidades estarão abertas para pessoas de grupos etários anteriores que ainda não se vacinaram. Nesta quinta e sexta-feira, o público alvo é de 30 e 31 anos. Já no sábado haverá repescagem para quem tem entre 30 e 34 anos e não conseguir se vacinar ao longo desta semana. Segundo a Prefeitura, mais de 75% da população já tomou a primeira dose. Confira como fica o calendário: