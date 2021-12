Prefeitura de São Paulo confirma sete novos casos da variante Ômicron

Com novos registros, capital paulista chegou à marca de dez diagnósticos da nova cepa do coronavírus; Secretaria Municipal de Saúde diz estar investigando 90 pessoas que tiveram contato com os infectados

EFE/Elvis González/Archivo Os sete casos tem relação com o homem de 67 anos que foi diagnosticado na última sexta-feira, 10



A prefeitura de São Paulo confirmou que foram registrados sete novos casos da variante Ômicron do coronavírus na capital paulista. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) no fim da tarde desta quarta-feira, 15.Todos os 7 casos estão relacionados ao paciente de 67 anos que foi diagnosticado com a variante na última sexta-feira, 10. Com os novos registros, a capital chegou à marca de 10 casos da variante identificados até o momento. De acordo com a SMS, todos os casos estão sendo acompanhados por profissionais da pasta e os infectados estão cumprindo quarentena em casa, apresentando apenas sintomas leves. A pasta informou ainda que 90 pessoas que estiveram em contato com o grupo estão sendo investigadas. Os dois primeiros casos da variante identificados na cidade já cumpriram as recomendações e encerraram o isolamento social.