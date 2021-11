São Luiz do Paraitinga e ao menos outras 58 cidades cancelam Carnaval de 2022

Apesar do alto índice de vacinados e da queda no número de infectados, a maioria dos municípios teme o aumento do número de casos

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO Apesar do cancelamento em várias cidades, capital paulista manteve o Carnaval de rua



São Luiz do Paraitinga, cidade conhecida por seu tradicional Carnaval de rua, cancelou a festa em 2022 por causa da pandemia de Covid-19. “Avaliando os dados referentes à crise sanitária que atravessamos, verificou-se que o atual momento ainda requer atenção, cautela e responsabilidade de nossa parte, pois ainda não oferece a devida segurança, não sendo propício para um evento de tamanha magnitude”, disse a prefeitura do município em nota. “É com pesar que se tomou essa decisão, já que não ignoramos o quanto nosso povo se identifica com essa manifestação cultural e ainda o quanto ela representaria para a economia local. Entretanto, o Poder Público não pode se furtar de exercer sua função de zelar pela saúde pública, que é o bem mais importante de todos”, completou.

Pelo menos outras 58 cidades no interior e no litoral de São Paulo também cancelaram as comemorações. Entre os municípios estão Sorocaba, Mogi das Cruzes, Taubaté, Botucatu e Jundiaí. Apesar do alto índice de vacinados e da queda no número de infectados, a maioria teme o aumento do número de casos por conta das aglomerações. Outras prefeituras alegam falta de recursos para realizar o evento. É o caso de Taubaté e Sorocaba, que anunciaram que não vão liberar verba pública para o Carnaval, mas autorizaram que escolas de samba organizem as festas com recursos próprios ou privados. Na capital paulista, o Carnaval está mantido e a administração municipal está recebendo inscrições para os tradicionais blocos de rua. O prefeito Ricardo Nunes (MDB) já afirmou que a festa não deve ter restrições sanitárias.

Veja as cidades que cancelaram o Carnaval: