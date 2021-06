Prefeitura de São Paulo lança plataforma para evitar aglomerações em postos de vacinação 

A secretaria ainda anunciou o escalonamento da vacinação contra Covid-19 para pessoas de 50 a 57 anos. O escalonamento, assim como o lançamento do “De Olho na Fila”, visa diminuir as aglomerações e filas nos postos de saúde. “É um volume muito grande e a gente sempre tem falado da importância da questão de logística nesse processo numa cidade tão grande”, disse o prefeito Ricardo Nunes , que pontuou que mais de 5,6 milhões de pessoas já foram imunizadas contra o coronavírus na capital.¨Pensando nisso e atendendo ao cronograma que o Governo do Estado colocou, a gente está escalonando para dar tranquilidade para as pessoas que vão se vacinar e também para que a nossa equipe da Secretaria da Saúde possa desenvolver o seu trabalho de uma forma coerente e que atenda a necessidade da população”, completou Nunes. Edson Aparecido acrescentou que o escalonamento é importante pois as vacinas também chegarão de forma fracionada. “Fizemos essa divisão e vamos fazer ao longo de todo o processo de vacinação anunciado pelo Governo do Estado até o dia 15 de setembro, quando a gente completa a imunização das pessoas acima dos 18 anos”.