Rio de Janeiro fará evento-teste para verificar eficácia de vacinação contra Covid-19

Imunização em massa será realizada na Ilha de Paquetá, um bairro que fica dentro da Bahia de Guanabara; apenas moradores vacinados poderão participar da comemoração

JOAO GABRIEL ALVES/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO - 11/06/2021 Prefeitura do Rio pretende monitorar a saúde dos imunizados e realizar um evento teste no mês de de setembro.



O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, quer fazer uma espécie de evento teste em setembro deste ano, na Ilha de Paquetá, um bairro que fica dentro da Bahia de Guanabara, para entender o comportamento das pessoas após estarem vacinadas contra a Covid-19. Paquetá passará por um processo de vacinação em massa no próximo dia 20, inspirada no modelo de Serrana, cidade de São Paulo. Após essa vacinação em massa, a Prefeitura pretende monitorar a saúde dos imunizados e realizar um evento teste no mês de de setembro. Seria a espécie de carnaval fora de época com a participação somente dos moradores de Paquetá. O prefeito Eduardo Paes também já se auto convidou para este evento. A cidade é do Rio de Janeiro vai, semana após semana, antecipar também o calendário de imunização contra Covid-19. O município já fala na possibilidade de vacinar toda a população adulta contra a Covid-19 até meados de setembro. O calendário original apontava para que só iria acontecer no dia 23 de outubro deste ano de 2021.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga