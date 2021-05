Prefeitura de São Paulo monitora passageiros de voo que registrou caso da variante indiana

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, acompanhamento está acontecendo por contato telefônico e irá se estender até o fim do período de isolamento de 14 dias

FELIPE RAU/ESTADÃO CONTEÚDO Duas pessoas que tiveram contato com o infectado estão sendo acompanhadas



A Prefeitura da cidade de São Paulo está monitorando dois passageiros que estavam em um voo no qual foi registrado um caso da variante indiana do coronavírus. A informação foi confirmada à Jovem Pan pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) nesta quinta-feira, 27. Segundo nota, a Secretaria foi informada sobre os contatos pela Coordenação da Vigilância em Saúde (Covisa) e que a dupla irá cumprir isolamento em São Paulo, sendo monitorada pelas Unidades de Vigilância em Saúde (UVIS) através de “contato telefônico periódico durante o período de isolamento (14 dias)”, afim de identificar o surgimento de sintomas e sinais da Covid-19. Para evitar a disseminação da doença, São Paulo ampliou a triagem de passageiros vindos do Maranhão, primeiro Estado brasileiro a registrar casos da variante.