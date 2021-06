Prefeitura de SP divulga escalonamento da vacinação contra Covid-19; confira as datas

A previsão é que o último grupo, de 18 e 19 anos, tome a primeira dose a partir do dia 13 de setembro

LUCAS LACAZ RUIZ/ESTADÃO CONTEÚDO - 27/01/2021 São Paulo divulgou calendário completo da vacinação para a capital



A Prefeitura de São Paulo divulgou, nesta sexta-feira, 18, o calendário completo de vacinação contra a Covid-19 para pessoas entre 18 e 49 anos. A Secretaria Municipal de Saúde organizou o sistema de escalonamento para tentar evitar filas e aglomerações nos postos de vacinação. A previsão é que o último grupo, de 18 e 19 anos, tome a primeira dose a partir do dia 13 de setembro. A cada dois ou três grupos, a Secretaria de Saúde fará repescagens para que quem não se vacinou no prazo estabelecido possa procurar o posto de saúde. Nesta sexta, começaram a ser imunizadas as pessoas de 52 e 53 anos. No sábado é a vez do grupo de 50 e 51 anos. Já na segunda e terça-feira, os postos de vacinação farão a repescagem para pessoas entre 50 a 59 anos que não tomaram a primeira dose nas datas indicadas. Para tomar a vacina é necessário apresentar documento de identificação, CPF e comprovante de residência em São Paulo. A Prefeitura também recomendou que a pessoa faça o pré-cadastro no site Vacina Já para agilizar o atendimento nos postos.

Confira o calendário completo: