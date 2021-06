Variante Delta caminha para se tornar dominante no mundo, diz OMS

A cepa da Covid-19, identificada pela primeira vez na Índia, já foi detectada em mais de 70 países

Reprodução/Instagram/iec_br/23.05.2021 Variante Delta foi identificada pela primeira vez na Índia



A cientista-chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS), Soumya Swaminathan, afirmou nesta sexta-feira, 18, que a variante Delta da Covid-19, detectada pela primeira vez na Índia, está no caminho para se tornar dominante no mundo. A cepa já foi identificada em mais de 70 países. “Esta variante está se tornando mais proeminente e dominante em alguns lugares e isso é preocupante, dadas as informações que temos sobre sua transmissibilidade”, acrescentou o diretor de Emergências Sanitárias da OMS, Mike Ryan. Segundo os membros da organização, a situação da pandemia ainda é muito dinâmica e serão necessários mais dados dos estudos para determinar se as vacinas são eficazes contra as novas cepas. A variante Delta, por exemplo, é 60% mais transmissível do que a Alfa, detectada pela primeira vez no Reino Unido. Os especialistas lembraram também que reduzir as restrições ou declarar uma vitória prematura contra a pandemia pode contribuir para a expansão da variante.

*Com informações da EFE