Prefeitura de SP planeja réveillon na Avenida Paulista, mas condiciona realização ao quadro epidemiológico

Comemoração de 2021 foi cancelada por conta da pandemia de Covid-19; evento deste ano já está sendo organizado

SUAMY BEYDOUN/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Prefeitura organiza festa de ano novo todos os anos na Avenida Paulista



A Prefeitura de São Paulo informou nesta sexta-feira, 26, que está organizando a festa de ano novo de 2022 na Avenida Paulista. A administração municipal, no entanto, condicionou a realização do evento ao quadro epidemiológico da pandemia. “O Réveillon já está sendo planejado e a realização do evento está condicionada ao quadro epidemiológico relativo à pandemia de Covid-19 e entendimento das autoridades de saúde pública e sanitárias”, disse prefeitura, por meio da SPTuris, em nota. A festa de 2021 foi cancelada por conta da pandemia de Covid-19. Nesta semana, a capital paulista ultrapassou 100% da população adulta vacinada com as duas doses. Entre os adolescentes, 46,9% completaram o esquema vacinal.