Bolsonaro defende ‘medidas racionais’ contra nova variante e diz que ‘Brasil não aguenta mais um lockdown’

Nesta sexta-feira, 26, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sugeriu limitar a entrada de pessoas que estiveram em seis países africanos: África do Sul, Botsuana, Suazilândia, Lesoto, Namíbia e Zimbábue

Reprodução/Instagram/jairmessiasbolsonaro/26.09.2021 Bolsonaro disse ter discutido a questão com Antonio Barra Torres e Ciro Nogueira



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou que o Brasil não aguenta mais um lockdown. A declaração foi dada pelo mandatário durante as comemorações do 76º Aniversário da Brigada de Infantaria Paraquedista, no Rio de Janeiro, desta sexta-feira, 26. No evento, Bolsonaro defendeu que fossem adotadas “medidas racionais” para conter a chegada da nova variante do coronavírus, chamada de ômicron. “O Brasil não aguenta mais um lockdown. Conversei com o almirante Barra Torres e com o Ciro da Casa Civil discutindo Argentina. Quem vem da Argentina de carro para cá, sem problemas. Quem vier de avião tem que ficar quatro dias em quarentena. Vamos tomar medidas racionais”, afirmou Bolsonaro. Nesta sexta, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sugeriu limitar a entrada de pessoas que estiveram em seis países africanos: África do Sul, Botsuana, Suazilândia, Lesoto, Namíbia e Zimbábue.