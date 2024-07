Prefeitura de SP inaugura nova central de monitoramento em SP

Câmeras irão funcionar nas regiões maior índice de criminalidade; a Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Civil Metropolitana são as responsáveis pelo monitoramento

Reprodução/Jovem Pan Inauguração do sistema de monitoramento Smart Sampa foi nesta quinta-feira (4)



O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), participou nesta quinta-feira (4) da inauguração do sistema de monitoramento Smart Sampa, no centro da cidade. O sistema, que começou a operar em fevereiro de 2024, agora conta com uma central onde todas as câmeras instaladas na cidade podem ser observadas. A Prefeitura de São Paulo planeja instalar 20.000 câmeras até o final do ano, das quais 13.000 já foram instaladas. As câmeras estão posicionadas em pontos estratégicos, como áreas de alta criminalidade, e são monitoradas pela Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Civil Metropolitana. Dados da gestão municipal indicam que, desde fevereiro, 80 pessoas foram presas em flagrante com a ajuda das câmeras do Smart Sampa. Em junho, sete pessoas foram presas na região central e duas em outras áreas da cidade. As câmeras também ajudaram a localizar sete pessoas desaparecidas. A central de monitoramento, localizada na esquina das ruas 3 e 15 de Novembro, funcionará 24 horas por dia. A Prefeitura está instalando câmeras em locais como a Cracolândia, onde foram colocadas grades para protegê-las de vandalismo. O objetivo final é alcançar 40.000 câmeras de monitoramento. Durante a inauguração, o prefeito Ricardo Nunes assinou um termo convidando munícipes e empresas a cadastrarem suas câmeras no sistema. A iniciativa visa integrar câmeras privadas à central de monitoramento, aumentando a segurança na cidade. Além disso, a Prefeitura de São Paulo assinou um convênio com o Governo do Estado para integrar as câmeras estaduais ao sistema, ampliando o monitoramento por imagens em toda a capital paulista.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini