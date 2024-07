‘Tarcísio não vai a nenhum lugar para o qual eu convido’, reclama Lula sobre ausência de governador em evento

Governo federal entregou 280 ambulâncias na cidade de Salto, interior de São Paulo, mas aliado de Jair Bolsonaro não compareceu; relação entre os dois era cordial, mas tem se deteriorado

Ricardo Stuckert/PR Ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin e dos ministros Márcio França, Nísia Trindade e Esther Dweck, Lula realiza entrega de ambulâncias do Samu em Salto, no interior de São Paulo



O governo federal realizou nesta quinta-feira (4) a cerimônia de entrega de 280 ambulâncias na cidade de Salto, interior de São Paulo. O evento contou com a presença de ministros e prefeitos paulistas, mas a ausência do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), foi notada e criticada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Durante seu discurso, Lula enfatizou que seu dever é cuidar da população, independentemente de preferências pessoais ou políticas, e lamentou a ausência do governador em eventos importantes. “É uma obra com investimento da Caixa e do BNDES. Ele [Tarcísio] está convidado para vir, mas não vem. É uma pena, porque o governador poderia estar com a gente, mas ele não vai a nenhum lugar para o qual eu convido. Ele não vem porque diz: ‘O dinheiro vem do BNDES, não do Lula. Eu tomei emprestado e vou pagar’. O que ele tem que saber é que o BNDES no meu governo empresta dinheiro para governadores, porque o governo deles não emprestava um centavo”, disse o petissta, referindo-se à gestão Jair Bolsonaro, da qual Tarcísio foi ministro.

Lula afirmou que não precisa da aprovação do governador para governar e que seu foco é cuidar dos cidadãos. A relação entre presidente e governador tem se deteriorado, especialmente com a proximidade das eleições municipais. No início do governo, houve momentos de cooperação, como durante as enchentes no litoral norte de São Paulo, quando ambos trabalharam juntos para trazer auxílio à região. Aliados de Jair Bolsonaro, inclusive, mostrata-se descontentes com a aproximação, o que pesou para Tarcísio se afastar do governo federal. A intensificação do jogo político tem acentuado as diferenças entre eles.

*Com informações do programa Linha de Frente