Prefeitura de SP vai aplicar nesta terça vacina da Pfizer em quem tomou dose única da Janssen

Anúncio foi feito pela Secretaria Municipal de Saúde da capital paulista, que pretende completar o ciclo vacinal das mais de 300 mil pessoas que receberam o imunizante da Johnson & Johnson

Kevin David/A7 Press/Estadão Conteúdo - Documento técnico do governo de São Paulo permite a utilização do imunizante da Pfizer em caso de indisponibilidade de doses da Janssen



Pessoas que receberam a vacina da Janssen contra a Covid-19 começarão a receber a segunda dose da vacina da Pfizer para completar o ciclo vacinal. A medida foi anunciada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da cidade de São Paulo nesta segunda-feira, 29, após uma reunião com o secretário Edson Aparecido, com a equipe da pasta e diretores de hospitais da capital paulista. A aplicação começará já nesta terça-feira, 29. Segundo a SMS, a descoberta da variante Ômicron pode acelerar a vacinação e concluir o ciclo vacinal das mais de 300 mil pessoas que receberam a dose única da Janssen. “A intercambialidade segue documento técnico do governo de São Paulo, que permite a utilização do imunizante da Pfizer em caso de indisponibilidade de doses da Janssen”, esclareceu a SMS.

Além disso, a secretaria também definiu que não é mais obrigatório apresentar um comprovante de residência na cidade de São Paulo, permitindo que qualquer pessoa possa se imunizar em postos da capital paulista, independentemente de seu endereço. “Com o alto índice de imunização para primeira e segunda doses na capital e para fortalecer a vacinação nacional, qualquer pessoa pode se apresentar para receber o imunizante”, informou a SMS. Por fim, a pasta também esclareceu que os possíveis casos da variante Ômicron do coronavírus terão como referência o Hospital Municipal Tide Setúbal, na Zona Leste, além do Hospital Geral Guaianazes, administrado pelo governo do Estado.