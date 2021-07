Prefeitura do Rio diz que rechecagem não mostra vacinação com doses vencidas

Em nota, a pasta disse que conseguiu contatar 741 pacientes, mas que em nenhum desses casos houve aplicação de dose fora da data de validade do imunizante

Rio de Janeiro disse que não recebeu doses vencidas da vacina contra a Covid-19



A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro emitiu um comunicado na noite deste sábado, 3, informando que, após realizar ontem uma rechecagem dos dados de todos os 756 vacinados suspeitos de terem recebido doses da AstraZeneca supostamente vencidas, constatou que não recebeu ou aplicou imunizantes fora do prazo de validade. Em nota, a pasta disse que conseguiu contatar 741 pacientes, mas que em nenhum desses casos houve aplicação de dose fora da data de validade do imunizante.

De acordo com a secretaria, “os registros desses casos continham erros no sistema e a grande maioria já foi corrigida”, alegou em nota. “Os demais estão em processo de ajustes. Os outros 15 registros seguem em investigação, pois não houve sucesso nas tentativas de contato com os usuários, mas não há qualquer indício de que houve aplicação com doses vencidas nestes casos”, completou a pasta vinculada à Prefeitura do Rio de Janeiro. “Diante das mais de 4,1 milhões de doses de vacinas contra Covid-19 aplicadas no Município do Rio, os registros identificados com erros no preenchimento das informações representam uma parcela muito pequena da campanha de vacinação, que, desde o seu início, lida com eventuais episódios de instabilidade do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações”, completou.