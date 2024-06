Prefeitura do Rio lava ruas e calçadas após suspeita de envenenamento de cachorros

Ator Cauã Reymond perdeu um de seus animais de estimação, Romeu, que não resistiu ao episódio; cerca de 40 animais foram envenenados

Reprodução/X/@eduardopaes Prefeitura do Rio lava calçadas da região da Barra da Tijuca, após 40 animais serem envenenados



Diante da suspeita de envenenamento de cães no Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, a prefeitura realizou no domingo (9), o trabalho de lavagem de ruas e calçadas da região. Por meio das redes sociais, o prefeito Eduardo Paes (PSD) destacou o serviço realizado pela Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb). Estima-se que ao menos 40 animais tenham sido envenenados em menos de um mês. Paes reforça ainda os trabalhos para tentar localizar os envolvidos. “Nossa Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia de Apoio (Civitas) da Prefeitura do Rio já está trabalhando na identificação – via câmeras – dos eventuais responsáveis por essa atrocidade”, publicou ele. A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) investiga o caso, após registros serem feitos na 16ª DP (Barra da Tijuca).

Vários cachorros morreram essa semana no Jardim Oceânico na Barra da Tijuca. A principal suspeita é de envenenamento. Ontem fizemos uma lavagem com nossos times da @comlurbcomunica em todas as calçadas da região e nossa Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia de Apoio… pic.twitter.com/xz2t8GCeqK — Eduardo Paes (@eduardopaes) June 10, 2024

