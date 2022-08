Prefeitura do Rio paralisa aplicação da 1ª dose contra Covid em crianças de 3 a 4 anos a partir desta terça-feira

Secretaria Municipal de Saúde informou que aguarda novas doses da Coronavac por parte do Ministério da Saúde

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Prefeitura do Rio paralisa aplicação da 1ª dose contra a Covid-19 em crianças de 3 a 4 anos



A Prefeitura do Rio de Janeiro vai paralisar, a partir desta terça-feira, 9, a aplicação da 1ª dose contra a Covid-19 em crianças de 3 a 4 anos. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que aguarda novas doses da Coronavac por parte do Ministério da Saúde. “Isso ocorre porque esta é a única vacina autorizada pela Anvisa para uso neste público”, diz o comunicado. Procurado, até o momento, o Ministério de Saúde ainda não comentou sobre o assunto. Em relação a aplicação da segunda dose para as crianças que já tomaram a primeira dose, a Secretaria de Saúde disse que está garantida. “A data de retorno está marcada no comprovante de vacinação”, explicou. A pasta ainda esclarece que a aplicação da primeira dose para crianças de 3 a 4 anos será retomada após o recebimento de nova remessa da vacina.