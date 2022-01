Prefeitura do Rio suspende vacinação de crianças acima de 7 anos por falta de doses

Imunização está suspensa até que o Ministério da Saúde envie mais doses ao município

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

A Prefeitura do Rio de Janeiro suspendeu nesta segunda-feira, 31, a vacinação contra a Covid-19 para crianças com 7 anos ou mais. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a imunização está suspensa até que o Ministério da Saúde envie mais doses ao município. A primeira dose segue disponível para crianças entre 5 e 11 anos com deficiência ou comorbidades, pessoas com 12 anos ou mais. A segunda dose e a dose de reforço também continuam sendo aplicadas. Até o momento, o Rio aplicou quase 14 milhões de doses em pessoas com mais de 5 anos de idade. A taxa de letalidade, que chegou a 8,7% em 2021, hoje está em 0,1%.