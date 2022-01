Avião de pequeno porte cai em fazenda de ex-piloto Nelson Piquet no Distrito Federal

Em contato com a reportagem do Grupo Jovem Pan, o Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) informou que cinco pessoas estavam na aeronave, incluindo o piloto, e todas foram encontradas ilesas

Reprodução/WhatsApp Avião de pequeno porte caiu na fazenda de Nelson Piquet



Um avião de pequeno porte caiu na fazenda do ex-piloto Nelson Piquet, na manhã desta segunda-feira, 31, na região de áreas isoladas do Jardim Botânico, no Distrito Federal. Em contato com a reportagem do Grupo Jovem Pan, o Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) informou que cinco pessoas estavam na aeronave, incluindo o piloto, e todas foram encontradas ilesas. Por precaução, uma mãe e seu bebê, que estavam no avião, foram para uma unidade de saúde por meios próprios para uma avaliação médica mais detalhada. De acordo com o piloto, a aeronave recebeu uma rajada de vento lateral em baixa altitude, resultando no incidente. As equipes de produtos perigosos do CBMDF foram acionadas para o local para verificarem os possíveis riscos de vazamento de combustível. Após avaliação, foi constatado que não havia mais risco, já que boa parte do produto tinha escoado. Ao todo, 7 viaturas e 31 bombeiros foram chamados para atender a ocorrência.