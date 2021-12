Prefeitura manda recolher quase 10 mil doses da Pfizer vencidas em SP

Gestão municipal não esclareceu o porquê dessas unidades não terem sido aplicadas antes do prazo de vencimento; segundo a pasta, as Unidades Básicas de Saúde já foram avisadas

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚD - 20/10/2021 Nenhuma dessas doses foram administradas no município após o vencimento, diz a Secretaria Municipal de Saúde



A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo irá recolher de 8 a 10 mil doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19 que venceram nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Segundo a pasta, nenhuma dessas doses foram administradas no município após o vencimento. “A Secretaria Municipal da Saúde (SMS), por meio do Programa Municipal de Imunizações (PMI), informa que as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade já foram informadas sobre a necessidade de recolhimento de cerca de 8 a 10 mil doses com tempo de congelamento expirado. A SMS esclarece que nenhuma dessas doses foi utilizada no município de São Paulo”, diz nota enviada à Jovem Pan. A gestão municipal não esclareceu, no entanto, o porquê dessas unidades não terem sido aplicadas. Até o mundo, a capital paulista aplicou 22.497.852 doses, sendo 10.632.215 primeiras doses, 698.452 segundas doses e 329.745 doses únicas.