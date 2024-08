Presidente do Ibama diz que Lula fará reunião sobre incêndios nesta semana

Rodrigo Agostinho falou no Palácio do Planalto depois de reunião na Casa Civil, onde o assunto já foi discutido previamente

O presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, disse nesta segunda-feira (26) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá ter uma reunião com um grupo de governadores de Estados afetados por incêndios ainda nesta semana. Agostinho falou no Palácio do Planalto depois de reunião na Casa Civil, onde o assunto já foi discutido previamente. Desde sexta-feira, 23, São Paulo tem enfrentado um aumento repentino no número de focos de incêndio. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) mostram que na sexta, o Estado registrou 1,8 mil focos de incêndio, o maior número desde 1998, quando o dado começou a ser computado. Até o momento, três pessoas foram presas sob suspeita de envolvimento com os incêndios.

O governo federal suspeita que as queimadas tenham sido orquestradas por criminosos. Por outro lado, a gestão estadual afirma não ver elo entre as ocorrências. O Ministério da Agricultura acompanha a situação dos incêndios florestais no interior de São Paulo, que atingem áreas agrícolas da região. “O ministro Carlos Fávaro está acompanhando com muita atenção e pediu nossa atuação e ajuda. Conversamos com a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica) e nos colocamos à disposição das entidades do setor para o que pudermos ajudar, tanto na parte institucional quanto de custeio”, relatou o secretário de Política Agrícola da pasta, Guilherme Campos.

