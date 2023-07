Presos fazem rebelião em presídio de Segurança Máxima no Acre

Dois policiais penais foram feitos reféns e um deles foi atingido por um tiro de raspão no rosto, mas não corre risco de morte

Detentos do presídio de Segurança Máxima Antônio Amaro, em Rio Branco, no Acre, fizeram uma rebelião na manhã desta quarta-feira, 26. Segundo a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), dois policiais penais foram feitos reféns. De acordo com o órgão, um dos policiais penais foi atingido com um tiro de raspão no rosto. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro da cidade, mas não corre risco de morte. Por conta do motim, o governo instalou um Gabinete Institucional de Crise para apresentar medidas e respostas rápidas. Até o momento não houve a confirmação de presos feridos. “O governo do Estado, por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), informa que na manhã desta quarta-feira, 26, detentos do pavilhão de isolamento do Presídio Antônio Amaro iniciaram um princípio de motim, quando 20 policiais penais realizavam a segurança do pavilhão. Na ação, os detentos fizeram dois policiais penais reféns”, diz a nota publicada pelo governo.

Em seu Instagram, o governador do Acre, Gladson Cameli, destacou que entrou em contato com o ministro da Justiça, Flávio Dino. O ministro disse que pasta estará à disposição. “Em face de crise no sistema penitenciário estadual do Acre, falei com o governador Gladson e coloquei nossa equipe à disposição para auxiliar no que for cabível”, escreveu o ministro em seu Twitter. As visitas na unidade prisional foram suspensas. O Ministério Público do Acre que está acompanhando os desdobramentos. “Diante da gravidade da situação, o MP-AC irá instaurar procedimento para apurar as circunstâncias que levaram a esse episódio de violência”, informou o procurador-geral de Justiça, Danilo Lovisaro.