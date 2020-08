Prestes a ser pai, ex-deputado do PSDB morre de Covid-19 aos 33 anos

O parlamentar foi eleito em 2014 e exerceu a função entre 2015 e 2019, tendo sido, inclusive, presidente da Comissão de Educação da Câmara

Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Caio Narcio durante sessão da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados



O ex-deputado federal Caio Narcio Rodrigues da Silveira (PSDB-MG), morreu na tarde deste domingo, 16, vítima de Covid-19. O político mineiro tinha 33 anos e estava internado em estado grave há 23 dias na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital das Clínicas de São Paulo. Ele tinha meningoencefalite autoimune e foi levado ao hospital no dia 10 de julho, após sofrer uma convulsão. A contaminação pelo novo coronavírus aconteceu durante o tratamento. Caio, que é filho do também ex-deputado federal Narcio Rodrigues, deixa a esposa, que está grávida de uma menina. Ele foi eleito em 2014 e exerceu a função entre 2015 e 2019, tendo sido, inclusive, presidente da Comissão de Educação da Câmara.

Caio Narcio descobriu que tinha meningoencefalite autoimune em 2018. Na ocasião, chegou a ficar internado por 60 dias para tratamento no Hospital Sírio Libanês. Neste domingo, o pai do parlamentar postou um vídeo em homenagem ao filho. Nas imagens, Narcio agradece a todos pelas orações e se declara a Caio. “Apesar da dor, quero agradecer a Deus, por ter me proporcionado conviver, por 34 anos com um ser de luz, ser humano superior. A poucos pais Deus dá a riqueza de ter um filho tão amigo, tão leal, tão companheiro, tão cumpridor de suas obrigações, como Caio Narcio”, escreveu.

O PSDB lamentou a morte, definindo-a como uma “perda prematura”. “Caio nos deixa muitos exemplos: luta e companheirismo. De bom caráter e boa índole é uma grande perda a vida pública! Nosso especial abraço a Nárcio Rodrigues”, afirmou o partido, por meio de publicação no Twitter. O corpo do ex-deputado será enterrado na próxima segunda-feira, 17, no Cemitério Parque dos Buritis, em Uberlândia. Em função da pandemia, a cerimônia será restrita a dez pessoas e seguirá os protocolos oficiais do Ministério da Saúde, com a presença apenas dos familiares mais próximos. Caio Narcio iria completar 34 anos na próxima sexta-feira, dia 21 de agosto.