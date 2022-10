PRF vai acionar à Justiça para liberar vias interditadas por caminhoneiros

Ao menos 200 bloqueios ocorrem em 16 Estados; grupo protesta vitória de Lula na eleição presidencial

IGOR DO VALE/ESTADÃO CONTEÚDO Caminhoneiros contrários à eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fazem manifestação na Rodovia Anhanguera, no interior de São Paulo



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirmou nesta segunda-feira, 31, que vai acionar à Justiça para liberar as vias bloqueadas por caminhoneiros após a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições 2022. Pelo menos 16 Estados registraram protestos nas rodovias nesta manhã. Até o momento, a PRF computa mais de 200 ocorrências. “É importante destacar que a PRF já acionou a AGU em todos os estados onde foram identificados pontos de bloqueio, para obter interdito proibitório na Justiça Federal, objetivando, liminarmente, a expedição de mandado judicial como forma de garantir pacificamente a manutenção da fluidez nas rodovias federais brasileiras”, informa a nota da corporação. A PRF ainda explica que desde quando surgiram as primeiras manifestações, no domingo, 30, adotou todas providências para o retorno da normalidade do fluxo. De acordo com a corporação, equipes foram encaminhadas para os locais de bloqueio e iniciaram o processo de negociação. “Para liberação das rodovias priorizando o diálogo, para garantir, além do trânsito livre e seguro, o direito de manifestação dos cidadãos, como aconteceu em outros protestos”, disse.

A corporação também afirma que “encontra-se em todos os locais identificados com efetivo mobilizado nos pontos de bloqueio e permanece trabalhando pelo fluxo livre nas rodovias federais, visibilizando-se o escoamento da produção, assim como o direito de ir e vir dos cidadãos, além de seguir monitorando de perto os locais com alta probabilidade de interdição”, completou.