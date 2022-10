Biden e Macron conversam com Lula por telefone e ressaltam importância da parceria entre os países

Líderes já tinham parabenizado o petista no domingo após o resultado das eleições, mas fizeram questão de conversarem com ele nesta segunda

MANDEL NGAN / AFP e Repdoução/Twitter/EmmanuelMacron Biden e Macron parabenizam Lula pela vitória nas eleições presidenciais



Em menos de 24 horas após ser eleito como novo presidente do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva (PT), já recebeu apoio e parabéns de uma ampla maioria dos líderes mundiais. Nesta segunda-feira, 31, após se reunir com o presidente da Argentina, Alberto Fernández, em São Paulo, ele conversou pro telefone com Emmanuel Macron, presidente da França, e Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. Ambas as autoridades já tinham felicitado o petista no domingo após a divulgação do resultado das eleições que elegeram Lula como o primeiro ex-presidente a chegar ao terceiro mandato e ser reeleito para assumir o poder Executivo. “Telefonei para dizer que esperava com impaciência este momento, para que pudéssemos relançar nossa parceira estratégica à altura da nossa história e dos desafios à frente”, disse Macron à Lula após o petista declarar que no Brasil estamos vivendo um momento feliz, porque conseguimos resgatar a democracia. Após conversar com Macron, Lula recebeu o telefonema de Biden, que na noite de domingo já tinha tentado contato com o eleito, porém, a ligação caiu. No telefonema de hoje, o norte-americano voltou a parabenizar o eleito pela vitória e elogiou a força das instituições democráticas brasileiras depois de eleições livres, justas e confiáveis. Segundo um comunicadodivulgado pela Casa Branca, “Os dois líderes conversaram sobre a relação sólida entre Estados Unidos e Brasil e se comprometeram a continuar trabalhando como parceiros para abordar desafios comuns, incluindo a luta contra a mudança climática, proteger a segurança alimentar, a democracia e a gestão da migração regional”.