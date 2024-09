PRF apreende 5,1 toneladas de maconha em Ouro Verde do Oeste (PR)

Um caminhão-pipa foi interceptado carregando a quantia; durante a abordagem, o motorista tentou escapar, abandonou o veículo em uma área de cultivo e se escondeu em uma mata densa

Antônio Cruz/Agência Brasil Operação contou com a colaboração de diversas forças de segurança, incluindo a Polícia Federal, a Receita Federal e a Polícia Militar



Na tarde desta sexta-feira, (20), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma significativa apreensão em Ouro Verde do Oeste, no oeste do Paraná. Um caminhão-pipa foi interceptado, revelando um carregamento de 5,1 toneladas de maconha. A operação contou com a colaboração de diversas forças de segurança, incluindo a Polícia Federal, a Receita Federal e a Polícia Militar do estado. Durante a abordagem, o motorista do veículo tentou escapar, abandonando o caminhão em uma área de cultivo e se escondendo em uma mata densa. Até o momento, ele não foi encontrado pelas autoridades.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Desde o começo deste ano, a PRF já conseguiu apreender mais de 190 toneladas de entorpecentes em todo o Paraná, destacando a intensificação das ações de combate ao tráfico de drogas na região.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller