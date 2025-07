Região Sul entra em alerta para chuva e ventos fortes

Passagem de uma frente fria provoca precipitações em grande parte do Rio Grande do Sul; grande parte do Brasil enfrenta um quadro de tempo seco, com umidade relativa do ar em níveis críticos

Luciano Martins/ATO Press/Estadão Conteúdo Chuva fica concentrada em extremos do país, com destaque para o Sul, que deve registrar temporais



Nesta quinta-feira (17), grande parte do Brasil enfrenta um quadro de tempo seco, com umidade relativa do ar em níveis críticos, o que eleva o risco de incêndios e afeta a saúde da população. A chuva fica concentrada em extremos do país, com destaque para o Sul, que deve registrar temporais. A situação mais preocupante se concentra na porção central do país. A região Centro-Oeste, juntamente com o estado do Tocantins, está sob alerta, com a umidade podendo atingir níveis de apenas 12%. O estado de São Paulo também está em atenção, com previsão de umidade em torno de 21%, agravada pela alta concentração de partículas de poluição no ar. A capital paulista, inclusive, registrou o segundo menor índice de umidade do país, ficando atrás apenas de Cuiabá (MT).

A causa para o tempo seco é a ausência de sistemas de chuva sobre o interior do país. Como resultado, as regiões Sudeste e Centro-Oeste permanecem sem previsão de chuva, com temperaturas elevadas para a época. Em Cuiabá, a máxima pode chegar a 32°C, enquanto em São Paulo e Campo Grande (MS) os termômetros devem marcar 27°C e 28°C, respectivamente.

A chuva fica restrita a poucas áreas:

Região Sul: A passagem de uma frente fria provoca chuva em grande parte do Rio Grande do Sul. Há risco de temporais com rajadas de vento que podem superar os 70 km/h, afetando também o oeste de Santa Catarina e do Paraná. Cidades como Bagé, Santa Maria e Uruguaiana estão na rota da chuva forte. Em Porto Alegre, a temperatura será mais amena, com máxima de 20°C.

Região Norte: A instabilidade continua sobre Roraima, com potencial para chuva forte.

Região Nordeste: Há previsão de umidade e chuva passageira na faixa litorânea.

*Com informações de Paula Nobre

*Reportagem produzida com auxílio de IA