Prefeitura de SP realiza ‘Arraiá Pet’ neste sábado para incentivar adoção de animais

Em meio ao clima de festa julina, a Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap), da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), promove no sábado, 19 de julho, o “Arraiá Pet”, para incentivar a guarda responsável e adoção dos animais abrigados no local. Além dos 288 pets, entre filhotes e adultos, de diferentes portes, cores e pelagens, e até animais especiais, que estarão disponíveis no Centro Municipal de Adoção para serem adotados o “Arraiá” também contará com atividades típicas, como correio elegante, pescaria e pintura facial. A programação é gratuita e ocorrerá das 9h às 17h.

Todos os animais estão castrados, vacinados, vermifugados, identificados por microchip e com Registro Geral do Animal (RGA). O adotante deve ser maior de 18 anos, apresentar documento com foto, comprovante de residência recente e realizar o pagamento da taxa pública de R$ 34,20. Caso o munícipe decida realizar a adoção, é necessário levar caixa de transporte para gatos e peitoral com guia para cães, a fim de garantir a segurança no deslocamento dos animais adotados.

Adoção permanente

Para quem não conseguir participar no dia do evento, o local segue aberto para visitas e adoções diariamente, de segunda a sexta das 9h às 17h, e aos sábados e domingos, das 9h às 15h, exceto feriados.

Cartão Cuida Bem Idoso

O munícipe que reside na capital e adota um cão ou gato acima de 8 anos de idade no Centro Municipal de Adoção, recebe o cartão Cuida Bem Idoso, que permite atendimento prioritário e vitalício desse animal em qualquer um dos quatro hospitais veterinários públicos da capital, localizados nas zonas norte, leste, sul e oeste.

Serviço – Arraiá Pet

Data: Sábado, 19 de julho

Horário: das 9h às 17h

Local: Centro Municipal de Adoção – Rua Santa Eulália, 86 – Santana

*Com informações da Prefeitura de São Paulo