Primeiro caso de varíola dos macacos é confirmado no Distrito Federal

Ministério da Saúde informou se trata de um homem com histórico de viagem internacional recente

REUTERS/Dado Ruvic/Illustration Entre os dois casos suspeitos da doença estavam sendo acompanhados no DF, um foi confirmado



O Ministério da Saúde confirmou na noite deste sábado, 2, o primeiro caso de varíola dos macacos no Distrito Federal. A informação foi divulgada por meio da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES). A pessoa contaminada pelo vírus monkeypox é um homem de 30 a 39 anos, que possui um histórico de viagem internacional recente. “Ele está em isolamento domiciliar e segue sendo monitorado pelas equipes de vigilância epidemiológica”, informou a secretaria em nota. O Centro de Informação Estratégica em Vigilância em Saúde (Cieves) estava acompanhando esse e um outro caso suspeito e aguardava o resultado dos exames para confirmar ou descartar a contaminação pelo vírus.

Antes da confirmação do primeiro caso, a Secretaria de Saúde distribuiu uma nota técnica nos hospitais das redes públicas e privadas com informações sobre como deve ser o tratamento e o manejo da doença. No documento, diz que os pacientes com suspeita devem ser mantidos em uma área separada para receber o atendimento e devem utilizar máscara cirúrgica desde a triagem. Conforme a nota, o isolamento precisa acontecer o mais rápido possível e a internação não é necessária se a pessoa estiver em “bom estado geral”.

É PÁGINA AMP