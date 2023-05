Primeiro-ministro do Reino Unido anuncia R$ 500 mi para o Fundo Amazônia em encontro com Lula

Rishi Sunak teve conversa a portas fechadas com o presidente brasileiro em Downing Street; doação faz parte da Parceria dos Líderes para Florestas e Clima, lançada na COP27

Ricardo Stuckert/PR/Divulgação Lula e Rishi Sunak se reuniram em Londres nesta sexta-feira



O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, anunciou nesta sexta-feira, 5, a doação de R$ 500 milhões para o Fundo Amazônia, durante encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Londres. Lula chegou nesta manhã na capital inglesa para participar das comemorações da coroação do Rei Charles III, no sábado, 6. “O Reino Unido vai contribuir com cerca de meio bilhão de reais para o Fundo Amazônia para ajudar a combater o desmatamento e salvar a rica biodiversidade da região”, informou comunicado do governo britânico. O valor corresponde a 80 milhões de libras e faz parte da contribuição da Parceria dos Líderes para Florestas e Clima, lançada na COP27. “Forte sinal do compromisso do Reino Unido com a proteção da Amazônia”, disse o primeiro-ministro.

A conversa aconteceu a portas fechadas, em Downing Street. Durante a reunião, segundo o governo do Reiuno Unido, o premier elogiou a estratégia do atual governo brasileiro no combate às mudanças climáticas e ouviu do presidente Lula sobre a situação da Amazônia. O petista e o premier também discutiram o potencial entre os dois países nas áreas de saúde, pesquisa e desenvolvimento e tecnologia. Também entraram em consenso sobre a importância de trabalharem em conjunto para enfrentar as barreiras comerciais e desbloquear investimentos entre os dois países. Sobre a guerra na Ucrânia, os dois líderes concordaram que a invasão da Rússia “é inaceitável” e que é necessário comunidade internacional continuar pressionando o presidente Vladimir Putin a retirar suas tropas do território ucraniano. Sunak e Lula irão se reencontrar no G7, previsto para acontecer no final deste mês, no Japão. No ano que vem, o primeiro-ministro deve ir ao Brasil para o G20.