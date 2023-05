Coroação do Rei Charles III: Convidados famosos, comidas e ritos especiais; confira tudo o que se sabe sobre o evento

Cerimônia terá duração de três dias, com início no sábado e encerramento na segunda-feira; monarca quebrou tradições e optou por festa menos grandiosa e mais moderna

Victoria Jones / POOL / AFP Vestes da coroação, compostas pela supertúnica (esq.) e o manto imperial (dir.), são exibidas na Sala do Trono no Palácio de Buckingham



Charles III e Camila Parker Bowles vão ser coroados rei e rainha neste sábado, 6, na Abadia de Westminster, em Londres, no Reino Unido. As celebrações vão ter duração de três dias e contarão com as presenças de líderes mundiais para a primeira coroação britânica em 70 anos. Ao todo, haverá cerca de 2.000 convidados — o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é presença confirmada —, e a cerimônia tem previsão de duração de uma hora. Será um evento menos pomposo do que a celebração da mãe do novo rei, Elizabeth II, que durou três horas, com 8.000 participantes. Desde setembro de 2022, quando Elizabeth morreu, Charles III assumiu o papel de rei. Contudo, só agora, seis meses depois, ele será oficializado no cargo. O monarca de 70 anos optou por uma coroação menos grandiosa e mais moderna. As demonstrações dessa decisão sãos: lista reduzida de convidados, chapéus no lugar de diademas, aristocratas sem toga, coroa reciclada, óleo de unção vegano, meninas entre os alunos bolsistas, carruagem mais confortável e menos militares na procissão. O evento contará com relíquias doadas pelo papa Francisco, entre elas uma cruz de prata cerimonial com fragmentos de madeira que, segundo o Vaticano, vieram da cruz usada para crucificar Jesus Cristo. Ela foi abençoada antes de ser enviada para Londres e liderar a procissão da coroação. “A cruz fala sobre nossa fé cristã, nosso patrimônio, nossos recursos e nosso compromisso com a sustentabilidade”, afirmou o arcebispo do País de Gales, Andrew John.

Charles III costumava ser um dos menos apreciados membros da realeza britânica até subir ao trono. Embora sua popularidade tenha melhorado — ele é a quinta figura mais popular da família real —, agora enfrenta o desafio de conduzir uma difícil modernização da monarquia e consolidar sua imagem perante aos mais novos. Uma pesquisa realizada em meados de abril mostrou que dois terços dos britânicos não estão interessados no evento. Apesar da maioria ainda apoiar a monarquia, o apreço ao rei diminuiu entre os jovens. Cinquenta e oito por cento dos 4.592 britânicos entrevistados acreditam que um monarca é melhor do que um chefe de Estado eleito democraticamente. Uma pesquisa encomendada pela BBC destaca diferenças significativas de opinião com base na idade: 78% das pessoas com mais de 65 anos são favoráveis à monarquia, mas o número cai para 32% na faixa de 18 a 24 anos. A Jovem Pan vai cobrir o avento ao vivo a partir das 5h de sábado. A cerimônia de coroação do monarca começa logo pela manhã, madrugada no Brasil.

Sábado, 6 de maio

2h: Concentração para procissão

Cerca de 200 membros das forças armadas começarão a se reunir para participar da procissão do Palácio de Buckingham até a Abadia de Westminster. Outros 1.000 militares vão fazer a rota. O público poderá acompanhar de perto. Contudo, o acesso aos locais permitidos será realizado por ordem de chegada.

5h30: Chegada dos convidados

A chegada dos convidados está previsa para acontecer a partir das 5h30. Chefes de Estados como Lula, Emmanuel Macron, presidente da França, Rishi Sunak, primeiro-ministro do Reino Unidos, os reis Felipe VI e Letizia, da Espanha, os príncipes Fumihito e Kiko, do Japão, são alguns dos convidados que foram chamados para participar da cerimônia. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, não vai comparecer e será representado por sua esposa, Jill Biden.

6h20: Procissão do rei

O rei Charles III e a rainha consorte Camila deixam o Palácio de Buckingham às 6h20 e se encaminham para Abadia de Westminster, um percurso de cerca de 2,1 km. Quebrando as tradições, eles optaram por fazer o trajeto no Diamond Jubilee State Coach (carruagem do Jubileu de Diamante) em vez do Gold State Coach. A expectativa é que os monarcas cheguem ao destino um pouco antes das 7h. Charles III deve estar vestido de uniforme militar, diferente das calças e meias de seda utilizadas pelos reis anteriores.

7h: Início do serviço de coroação

Charles III entrará pela Grande Porta Oeste e seguirá pela nave até chegar ao espaço central da abadia. Ele será precedido por líderes e representantes religiosos de alguns países da Commonwealth que carregarão as bandeiras de seus países e serão acompanhados pelos governadores gerais e primeiros-ministros. O premiê britânico Rishi Sunak também participará deste evento. Na abadia, o rei receberá regalias, como os símbolos da realeza britânica. Segundo a Família Real, o Reino Unido é o único país europeu que ainda usa insígnias (coroa, orbe e cetros) nas coroações. Charles será presenteado com os três e outros itens ao decorrer da cerimônia. São várias as etapas que constituem o serviço de coroação:

Reconhecimento Juramento Unção Investidura Entronização

Na sequência, em uma cerimônia mais simples e sem juramento, a rainha consorte será ungida. A última “Coroação da Consorte” aconteceu em 1937, quando a Rainha Mãe, Elizabeth I, foi entronizada ao lado do rei George VI, seu marido. Apesar das etapas, a pedido do rei, tudo deve ser feito em um pouco mais de uma hora.

Charles III vai receber duas coroas. A de Saint Edward, peça central das joias da coroa britânica, é a que será usada na cerimônia. Ela é usada exclusivamente em coroações e foi utilizada pela última vez em 1953, por Elizabeth II, mãe de Charles III. Foi confeccionada para a coroação de Charles II em 1661, em substituição a uma coroa medieval, fundida em 1649 pelos parlamentares após a execução de Charles I. Após a coroação, o rei usará a coroa imperial de Estado, vista pela última vez no funeral de Elizabeth II, em setembro. Confeccionada em 1937 para a coroação de George VI, também é usada na cerimônia de abertura do Parlamento. Esta coroa inclui o diamante Cullinan II, a segunda maior pedra talhada do diamante Cullinan. Segundo o Royal Collection Trust, é o maior diamante já descoberto. A rainha consorte Camilla usará a coroa da rainha Mary, com 2.200 diamantes. É a primeira vez em quase três séculos que uma coroa já existente será usada na coroação de um consorte. A decisão foi tomada “em prol da sustentabilidade e da eficácia”, informou o Palácio de Buckingham. Foram feitas mudanças “menores” para “refletir o estilo individual de Camilla” e “prestar homenagem” à falecida Elizabeth II. Foram incluídos à peça vários diamantes, os Cullinan III, IV e V, da coleção pessoal da rainha falecida, que ela costumava usar como broches.



9h: Procissão de coroação

Após o encerramento do serviço de coroação, Charles III e a rainha consorte Camila vão retornar ao Palácio de Buckingham pelo caminho inverso ao qual vieram, um percurso de 2,29 km. Eles vão utilizar o Gold State Coach, uma carruagem de 260 anos que foi utilizada em todas as coroações desde Guilherme IV. O casal receberá a saudação real e três vivas dos militares que estiverem no desfile. Cerca de 4.000 membros das forças armadas do Reino Unido vão participar da procissão, que deve trazer William, Kate e os três filhos do príncipe herdeiro em outra carruagem, que partirá atrás do transporte real.

10h30: Aceno a multidão

Ao chegarem ao Palácio de Buckingham, como de costume, o rei e a rainha vão fazer o tradicional aceno à multidão na sacada. Ainda não se sabe quais membros da família real vão acompanhar o casal. Neste momento, também será realizado um sobrevoo de seis minutos envolvendo membros do Exército e da Força Aérea. Este evento encerra as celebrações do dia.

Domingo, 7 de maio

8h: Grande Almoço da Coroação

As cerimônias de coroação retornam logo pela manhã de domingo, como o Grande Almoço da coroação, que será realizado em todo país e tem como objetivo fazer com que as pessoas compartilhem comida e diversão, em um ato nacional de celebração e amizade. Conforme já tinha sido informado pelo Palácio de Buckingham, uma quiche com espinafres, favas, queijo e estragão vai marcar a coroação. É um prato que “se adapta facilmente a diferentes gostos e preferências”, explicou a Família Real no vídeo que mostra a preparação da receita. “Pode ser comido quente ou frio, com uma salada verde e batatas cozidas”, acrescentou. A quiche da coroação é um símbolo usado para incentivar as pessoas a participarem da “grande refeição das festas de rua” que acontecerão neste final de semana. Charles III, de 74 anos, que há décadas defende a ecologia e o meio ambiente, optou assim por uma receita vegetariana.

16h: Concerto da Coroação

Evento realizado no Castelo de Windsor, o Concerto da Coroação reunirá ícones da música global e estrelas contemporâneas em comemoração à ocasião histórica. Katy Perry, Lionel Richie , Take That são presenças confirmadas. O concerto terá uma orquestra de classe mundial tocando interpretações de favoritos musicais liderados por alguns dos maiores artistas do mundo, ao lado de personalidades do mundo da dança. As apresentações serão apoiadas por encenação e efeitos localizados no gramado leste do castelo. Também contarão com uma seleção de sequências de palavras faladas entregues por estrelas do palco e da tela. O show também terá uma aparição exclusiva do The Coronation Choir. Este grupo diversificado será criado a partir dos coros comunitários mais entusiasmados do país e cantores amadores de todo o Reino Unido, como coros de refugiados, coros do NHS, grupos de canto LGBTQ+ e coros de surdos. Segundo o site da Variety, o ator Tom Cruise, o personagem Ursinho Pooh e a cantora Nicole Scherzinger, do Pussycat Dolls, também estarão no concerto.

Segunda, 8 de maio

“Big Help Out” destacará o impacto positivo que o voluntariado tem nas comunidades em todo o país. Em homenagem ao serviço público de Sua Majestade o Rei, o The Big Help Out encorajará as pessoas a tentarem ser voluntárias e se juntarem ao trabalho que está sendo realizado para apoiar suas áreas locais. O objetivo é usar o voluntariado para unir as comunidades e criar um legado de voluntariado duradouro do Fim de Semana da Coroação.

Emoji especial da coroação

A família real britânica revelou o emoji que foi criado especialmente para a coroação. Ele representa a coroa de Edward, do século XVII, que o novo monarca do Reino Unido usará na cerimônia. O emoji irá acompanhar as mensagens publicadas no Twitter com as hashtags #Coronation, #CoronationBigLunch, #TheBigHelpOut e outras do mesmo estilo. A coroa britânica já havia lançado um emoji especial para o jubileu de platina da rainha Elizabeth II, em 2022.