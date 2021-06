Princípio de incêndio atinge hotel na Rua Frei Caneca, em São Paulo

Incidente aconteceu no Ibis Hotel no final da tarde; ninguém ficou ferido

Divulgação Hotel Ibis na Rua Frei Caneca com a Peixoto Gomide



O Corpo de Bombeiros foi acionado no final da tarde desta sexta-feira, 11, para controlar um incêndio em um apartamento do 9º andar no Ibis Hotel, na rua Frei Caneca com a Peixoto Gomide, na Consolação. De acordo com a corporação, a chamada foi realizada por volta das 18h27 e disponibilizou seis viaturas até o local. O princípio de incêndio foi controlado pela população que estava no local e ninguém se feriu. Em conversa com a Jovem Pan, a recepção do hotel informou que o problema foi em um chuveiro em que o hóspede não soube ligar da maneira correta.