Governo de São Paulo reforça segurança para ‘motociata’ com Bolsonaro; confira o trajeto

Organizadores indicam que passeio vai começar pela manhã na Avenida Olavo Fontoura; Secretaria de Segurança informou que ‘6,3 mil policiais estarão a postos para proteger a população’

CLÁUDIO MARQUES/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente Jair Bolsonaro discursa durante ato com apoiadores



O final de semana promete ser agitado em São Paulo com a visita do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Como já fez em Brasília e no Rio de Janeiro, o chefe do Executivo participará de uma “motociata” junto com apoiadores pelas ruas da capital paulista neste sábado, 12. Para evitar possíveis problemas durante o passeio, o governo estadual informou nesta sexta-feira, 11, que o esquema de segurança será reforçado. “Mais de 6,3 mil policiais estarão a postos para garantir a segurança da população, a preservação do patrimônio, a fluidez no trânsito e o direito à manifestação. O policiamento estará reforçado em toda a capital paulista, na região metropolitana e na rodovia dos Bandeirantes, por onde o grupo seguirá. As áreas próximas aos pontos de concentração e dispersão dos participantes também terão patrulhamento ampliado”, registrou em nota a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Além disso, o órgão comunicou que serão disponibilizadas para o evento mais de duas mil viaturas, cinco aeronaves e dez drones vinculados às polícias de batalhões territoriais e especializados. A Polícia Militar, de Choque, Trânsito, Rodoviária e Comando de Aviação da PM ficarão responsáveis por monitorar a operação. O passeio contará com o apoio da Guarda Civil Metropolitana e da Companhia de Engenharia de Tráfego. “Equipes do Corpo de Bombeiros e do Resgate também estarão posicionadas ao longo do trajeto a fim de prestar atendimento à população em caso de emergência. Outras unidades da PM permanecerão de prontidão e, se necessário, serão deslocadas para prestar apoio à operação”, continua a nota. Nesta semana, Bolsonaro confirmou que está com a expectativa alta para o ato, esperando cerca de cem mil motos.

Confira o trajeto do passeio:

Segundo os organizadores do evento, a concentração de motos acontecerá cedo, a partir das 7 horas, na Avenida Olavo Fontoura, localizada na Zona Norte de São Paulo. O grupo deve deixar o local às 10 horas para iniciar o passeio, deslocando-se no sentido da Rodovia dos Bandeirantes até o quilômetro 62. O ato será encerrado no início da tarde, às 14 horas, no tradicional Obelisco do Ibirapuera, situado na Praça Ibrahim Nobre. Obedecendo a ordem, a previsão é que o grupo passe pelas vias abaixo.

– Concentração: Avenida Olavo Fontoura;

– Praça Campos de Bagatelle;

– Avenida Santos Dumont;

– Avenida do Estado;

– Ponte Governador Orestes Quércia;

– Marginal Tietê;

– Rodovia dos Bandeirantes;

– Marginal Pinheiros;

– Ponte Engenheiro Ari Torres;

– Avenida dos Bandeirantes;

– Corredor Norte-Sul – Avenida Rubem Berta;

– Avenida Pedro Álvares Cabral;

– Praça Armando de Sales Oliveira;

– Disperção: Obelisco do Ibirapuera.