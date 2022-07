Prisão de homem que ameaçou ministros do STF é mantida após audiência de custódia

Ivan Rejane foi preso na sexta, após ameaçar magistrados, o ex-presidente Lula e petistas

Reprodução / Youtube @Tv Papo Reto Ivan Rejane teve a prisão determinada pelo minsitro Alexandre de Moraes



A Justiça manteve neste sábado, 23, a prisão de Ivan Rejane Fonte Boa Pinto, detido em Belo Horizonte por fazer ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e ao ex-presidente Lula. Rejane foi preso preventivamente na sexta, 22, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, um dos que ele disse que iria ‘caçar’, ao lado de Luís Roberto Barroso, Luiz Fux, Edson Fachin, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Rosa Weber. Em vídeo, o homem também disse que iria caçar Lula e os deputados federais Gleisi Hoffman (PT-PR) e Marcelo Freixo (PSB-RJ). Na audiência, Rejane afirmou estar sendo bem tratado e que está isolado em uma cela na enfermaria do presídio, pois o diretor da penitenciária achou “prudente” ele ficar sozinho, pois tem um canal na internet em que se posiciona contra o uso de drogas, “o que causa animosidade com os demais presos”. A defesa informou que vai pedir a revogação e o relaxamento da prisão durante a audiência, comandada pelo desembargador Airton Vieira, que trabalha no gabinete de Moraes.