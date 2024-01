Problemas de acesso ao site do Inep dificultam consulta dos resultados do Enem 2023

Internautas relatam nas redes sociais instabilidades na plataforma e problemas com servidor, possivelmente devido ao alto número de acessos simultâneos: ‘Horroroso’

Marcelo Camargo/Agência Brasil Estudantes enfrentam dificuldades para acessar o site do Inep e consultar os resultados do Enem 2023 devido a quedas frequentes na plataforma



Estudantes que aguardam pelos resultados do Enem 2023 estão enfrentando problemas para acessar o site do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), responsável pela divulgação das notas nesta terça-feira, 16. Segundo relatos de participantes do Exame nas redes sociais, a plataforma apresenta quedas frequentes, possivelmente devido ao alto número de acessos simultâneos. O problema se tornou um dos mais comentados no X (antigo Twitter) desde a madrugada, alcançando mais de 60 mil publicações. “Na hora de fechar o portão é pontualmente”, escreveu um internauta, ao reclamar do atraso para a divulgação. Inicialmente, a previsão era que as notas fossem liberadas a partir das 9h. Contudo, o órgão informou que os resultados devem seriam disponibilizados depois de entrevista coletiva do ministro da Educação, Camilo Santana, sendo divulgadas depois das 10h30.

A reportagem da Jovem Pan tentou acesso ao site do Inep, mas sem sucesso. Ao tentar acessar a Página do Participante, o site não carrega e usuários relatam mensagens de erros devido a instabilidades. Para ter acesso ao site, clique aqui. Mais de 2,7 milhões de pessoas poderão conferir suas notas nas disciplinas de Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens, Matemática e Redação. O Enem é a principal forma de ingresso nas universidades de todo o país. As provas foram realizadas nos dias 5 e 12 de novembro, além da versão PPL (para pessoas privadas de liberdade) e da reaplicação, que ocorreram nos dias 12 e 13 de dezembro.

Veja abaixo a repercussão e relatos de participantes nas redes sociais:

