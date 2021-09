Procon-SP pede explicações a Prevent Senior sobre pacientes que passaram por tratamento precoce

Órgão determinou que a operadora apresente a íntegra do estudo sobre o ‘kit covid’ e comprove que os pacientes foram alertados sobre os riscos do tratamento

GENIVAL FERNANDEZ/AGÊNCIA PIXEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Prevent Senior teria feito estudo sobre 'kit covid' com hidroxicloroquina



O Procon-SP notificou a Prevent Senior nesta quinta-feira, 17, e pediu explicações a respeito das denúncias de que a empresa teria ocultado informações sobre os riscos do tratamento precoce contra a Covid-19 em seus pacientes. A CPI da Covid-19 recebeu informações de que a operadora de saúde teria ocultado mortes em estudos para testar a eficácia do chamado “kit covid”, com medicamentos como cloroquina, ivermectina, azitromicina e sessões de ozonioterapia. O Procon determinou que a empresa apresente a íntegra do estudo, a conclusão e comprove que os pacientes foram alertados sobre os riscos do tratamento. A Prevent Senior também deve mostrar se os pacientes concederam autorização ou não para tomar os medicamentos, e se comunicou previamente as autoridades sanitárias que os clientes seriam submetidos ao procedimento.

Além disso, o Procon determinou que a operadora informe quantas pessoas receberam o kit covid e se houve mortes durante o estudo. A empresa tem sete dias, a partir da próxima segunda-feira, 20, para responder aos questionamentos. “A Prevent não pode adotar um tratamento ainda não cientificamente comprovado sem informar os pacientes de todos os riscos e da incerteza do prognóstico. Ao fazê-lo abusou da idade, inexperiência e falta de conhecimento do consumidor, deixando de passar informação essencial. Se de fato a empresa agiu deste modo, incorreu em prática abusiva”, afirmou Fernando Capez, diretor-executivo do Procon-SP.