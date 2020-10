Procurado por matar PM invade audiência virtual, desafia juíza e é preso em SP

Caso foi registrado durante audiência da 24ª Vara Criminal de São Paulo. Após ser preso, suspeito negou ter invadido reunião

TJSP/Divulgação Simulação de audiência virtual divulgada pelo TJSP



Um homem de 25 anos foragido desde 2013 por assaltar e matar um policial militar no bairro de Perus, Zona Norte de São Paulo, foi preso nesta sexta-feira (9) após invadir uma audiência virtual e desafiar uma justiça na última quarta-feira (7). Segundo a Secretaria de Segurança Pública do estado, o suspeito, que não teve identidade revelada, entrou em uma audiência online e desafiou a juíza da 24ª Vara Criminal da cidade. “Podem mandar me mandar prender; vocês nunca me prenderam e acham que vão conseguir agora?”, disse.

A juíza acionou o Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), que em dois dias de investigação baseado no ocorrido encontrou o homem escondido na casa de um parente, no bairro Vila Palmeiras. Ele resistiu à prisão, entrou em luta corporal contra um dos policiais, mas foi detido e encaminhado ao Dope, no bairro da Barra Funda. Mesmo com filmagens da invasão da audiência, ele negou que tenha cometido a invasão.