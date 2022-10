Acampamentos em calçadas da Zona Sul impedem passagem de pedestres e concentram usuários de drogas

Barracas obrigam as pessoas a dividir espaço com os carros, o que aumenta o risco de acidentes

Reprodução/Jovem Pan News Acampamentos foram flagrados pela reportagem da Jovem Pan News nas calçadas de um bairro da Zona Sul de São Paulo



Moradores do Jardim da Saúde, na Zona Sul de São Paulo, denunciam a falta de ação das autoridades em relação a um acampamento montado na calçada da Rua Nicolau Alberto Defina. Barracas impedem os pedestres de transitarem no local e obrigam as pessoas a dividir espaço com os carros, o que aumenta o risco de acidentes. Habitantes de um condomínio localizado em frente ao acampamento não suportam mais o barulho que fazem alguns usuários de drogas. As condições sanitárias são precárias, o mau cheiro é sentido de longe e a sujeira está espalhada por todos os lados da rua. Um dos residentes, que não quis se identificar à reportagem da Jovem Pan News, desabafou sobre a situação: “Estamos com um problema muito grande aqui com a quantidade de usuários de drogas que invadiram a nossa vizinhança. Na frente do prédio, tem uma quantidade absurda de barracas A sujeira aumento e essas pessoas não respeitam a paz da comunidade local. Temos problemas com usuários trocando de roupa durante o dia. Eles defecam nas calçadas e jogam os lixos aqui”.

O morador indica que nenhuma das várias reclamações feitas aos órgãos públicos foi atendida. Por meio de nota, a Prefeitura de São Paulo informou que a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social realiza abordagens sociais regulares junto às pessoas que vivem em situação de rua e vulnerabilidade. Porém, os orientadores socioeducativos relatam que há dificuldade de aceitação sobre a oferta de acolhimento em serviços da rede pública.

*Com informações do repórter Daniel Lian