PT pedirá afastamento de Marcos do Val da CPMI do 8 de Janeiro

Partido do presidente Lula alega que um parlamentar investigado no âmbito do Inquérito dos Atos Antidemocráticos não pode fazer parte do colegiado

Marcos Oliveira/Agência Senado - 02/02/2023 Marcos do Val integra a CPMI do 8 de Janeiro



O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) voltou a defender o afastamento do senador Marcos do Val (Podemos-ES) da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro. Em conjunto com o senador Fabiano Contarato (PT-ES), o parlamentar deverá apresentar o pedido de substituição do aliado de Jair Bolsonaro na próxima sessão do colegiado, na terça-feira, 20., sob a alegação de que um investigado no âmbito do Inquérito dos Atos Antidemocráticos não pode fazer parte do colegiado. O senador do Podemos, que foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal nesta quinta-feira, 15, é titular na CPMI, onde já travou embates com Correia. Ao criticar o governo anterior, o mineior ouviu risos de Do Val. “O senador não manja de nada, manja só de outras coisas. Poderia ficar em silêncio”, ironizou Rogério Correia, ao fazer referência à publicação em que o oposicionista postou uma foto de sunga e sugeriu uma comparação do tamanho de seu pênis com o do ministro da Justiça, Flávio Dino, escrevendo na imagem: “Cada um usa a arma que tem”.