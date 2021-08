Quadrilha deixou 28 explosivos em diferentes pontos de Araçatuba

Equipe do GATE atua no município e já desmantelou 12 das bombas; ação para assalto à agências bancárias deixou três mortos

Reprodução/Rádio Jovem Pan Ataque deixou três mortos e seis feridos em Araçatuba



A quadrilha responsável pelo assalto à agências bancárias de Araçatuba, no interior de São Paulo, nesta segunda-feira, 30, deixou 28 explosivos espalhados por diferentes pontos da cidade. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) atua no local e já desmantelou 12 das bombas. A quadrilha estava fortemente armada, promoveu tiroteio e fez reféns para assaltar dois bancos na região central do município. Três pessoas morreram e seis ficaram feridas. Uma delas teve os membros amputados. Em nota, a Prefeitura de Araçatuba informou que suspendeu as aulas nas escolas municipais e estaduais. Além disso, o transporte público teve alteração nas rotas que passam pelo centro da cidade. A administração municipal também pediu que os moradores fiquem em casa.

“A prefeitura lamenta profundamente o ocorrido e deixa condolências aos familiares das vítimas, bem como se coloca à disposição para qualquer necessidade que os familiares, vítimas que foram usadas como reféns, bem como toda a população que precisar de qualquer tipo de atendimento”, diz o comunicado. A Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba também colocou equipes de apoio psicológico à disposição para atender os moradores por telefone. O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), informou que dois suspeitos de participarem da ação já foram detidos e um terceiro foi morto em confronto com a polícia. De acordo com a SSP, 380 policiais atuam para localizar os criminosos com o apoio de equipes de Bauru, São José do Rio Preto e Presidente Prudente. A ocorrência será registrada e investigada pela Polícia Federal.