Quadrilha é presa após se passar por agentes da PF para roubar mercadorias contrabandeadas de outros criminosos

Divulgação/Polícia Federal Suspeitos se passavam por agentes da Polícia Federal



A Polícia Federal (PF) investiga uma quadrilha onde os integrantes se passavam por agentes da corporação para roubar mercadorias contrabandeadas de outros criminosos. Segundo a PF, o grupo agia nos municípios de Guaíra, Altônia e Umuarama, no oeste do Paraná. A investigação foi inciada após uma denúncia de que uma casa estaria sendo utilizada para o armazenamento de produtos ilícitos. Os agentes encontraram diversos produtos contrabandeados do Paraguai, como: tabaco, maconha, brinquedos, celulares, cigarros, Sky TV, capas de coletes balísticos, carregadores de pistolas municiados, e várias peças de uniformes militares camuflados e dois veículos. A operação contou com apoio do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron). Todos os produtos apreendidos exames passaram por análise pericial. De acordo com a PF, “o modus operandi do grupo é conhecido como ‘pirataria’, visto que eles roubam as mercadorias contrabandeadas de outros grupos criminosos, muitas vezes utilizando vestimentas e insígnias da Polícia Federal e outras forças policiais”.