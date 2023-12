Quadrilha tenta assaltar carro-forte e faz reféns em Araras, no interior de SP

Os criminosos tentaram roubar o veículo, que estava estacionado em frente a uma casa lotérica

Reprodução/Instagram Tentativa de assalto a carro-forte em Araras, no interior de São Paulo



Uma quadrilha atacou um carro-forte na Avenida Loreto, no centro de Araras, no interior do Estado de São Paulo, na tarde desta quarta-feira, 13. Os criminosos tentaram assaltar o veículo, que estava estacionado em frente a uma casa lotérica. De acordo com a Guarda Civil Municipal, houve troca de tiros assaltantes e seguranças do local. Além disso, os assaltantes estão fazendo algumas pessoas de reféns. Ainda não há informação sobre feridos. O helicóptero Águia da PM e equipes do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) apoiam a ocorrência.

