Quais são os carros mais roubados no Brasil? Confira lista com os modelos mais visados

Dados divulgados pela Superintendência de Seguros Privados mostram que Ford e Chevrolet são as marcas com maior presença na lista de veículos mais roubados

Divulgação Segundo a Susep, o Hyundai HB20 foi o veículo mais roubado de 2020



Mesmo com uma menor circulação de veículos durante a pandemia do novo coronavírus, os roubos de carros continuaram acontecendo em grande quantidade durante o ano de 2020. Quando observamos o Índice de Veículos Roubados (IVR), divulgado anualmente pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) é possível identificar quais foram os modelos e marcas mais visados pelos criminosos no Brasil ano após ano. O método utiliza como base duas informações: a quantidade de veículos com cobertura na região de ocorrência e a quantidade de furtos ou roubos ocorridos. Segundo as informações referentes a 2020, o Hyundai HB20 foi o modelo mais roubado do ano passado, com 2.131 ocorrências e um IVR de 0,668%. Ao todo, 319.158 veículos do mesmo modelo são segurados. As marcas que mais aparecem no top 10 são as americanas Chevrolet e Ford, ambas com dois representantes na lista. Ao todo, o número de ocorrências envolvendo os 10 primeiros colocados é de 11.802 em mais de 4,9 milhões de veículos segurados.

Confira os 10 carros mais roubados de 2020:

Hyundai HB20 – IVR: 0,668% / 2.131 ocorrências com 319.158 segurados Chevrolet Onix – IVR: 0,573% / 779 ocorrências com 310.731 segurados Toyota Corolla – IVR: 0,419% / 1.011 ocorrências com 241.296 segurados Volkswagen Gol – IVR de 0,781% / 1.708 ocorrências com 218.768 segurados Renault Sandero – IVR de 0,651% / 1.220 ocorrências com 187.495 segurados Honda Fit – IVR de 0,402 % / 722 ocorrências com 179.501 segurados Fiat Palio 1.0 – IVR 0,788% / 1.402 ocorrências com 178.014 segurados Ford Ka 1.0 – IVR de 0,572 % / 1.008 ocorrências com 176.100 segurados Chevrolet Prisma – IVR de 0,563 % / 962 ocorrências com 170.904 segurados Ford Fiesta acima de 1.0 – IVR de 0,516 %. / 859 ocorrências com 166.591 segurados

Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a Avenida Aricanduva, localizada na Zona Leste da capital, é o logradouro com maior número de incidência de roubo ou furto de veículos, com mais de 90 ocorrências registradas. Além dela, três das quatro avenidas que compõem o top 5 estão localizadas na Zona Leste: Avenida Sapopemba (55), Avenida Jacu-Pêssego (52) e Avenida Ragueb Chohfi (47). Os dados foram colhidos entre os meses de janeiro e outubro de 2020. Outro número divulgado pela SSP mostra que 46% dos registros de roubo de veículos são registrados entre sexta-feira e domingo e que 52% são feitos no intervalo de tempo entre as 18 h e a meia-noite.