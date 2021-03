Petrobras reduz preço da gasolina pela primeira vez em 2021

Valor aos distribuidores sofre corte de 4,95% após seis altas seguidas; combustível acumula encarecimento de 46% em 2021

Tânia Rêgo/Agência Brasil Assim como para aumentos, estatal justificou alta pela política de paridade de preços internacionais



A Petrobras anunciou a primeira redução da gasolina em 2021 a partir deste sábado, 20. O preço do combustível para as distribuidoras passará a R$ 2,69 por litro, corte de R$ 0,14 por litro — recuo de 4,95%. Este é o primeiro encolhimento no valor da gasolina em 2021 após seis altas em sequência. Com o novo reajuste, a elevação do preço do combustível m 2021 chega a 46%. Não houve variação no preço do diesel, que já sofreu cinco reajustes neste ano e soma alta de 41,5%.

Assim como para os aumentos, a Petrobras justificou o movimento de corte pela política de paridade com o valor internacional do petróleo. A estatal também afirmou que o novo valor não necessariamente representará queda dos preços nas bombas dos postos de combustíveis. “Como a legislação brasileira garante liberdade de preços no mercado de combustíveis e derivados, a mudança no preço final dependerá de repasses feitos por outros integrantes da cadeia de combustíveis”, informou. “Até chegar ao consumidor são acrescidos tributos federais e estaduais, custos para aquisição e mistura obrigatória de etanol anidro, além das margens brutas das companhias distribuidoras e dos postos revendedores de combustíveis.”