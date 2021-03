Indústria automotiva aposta alto no mercado de carros por assinatura

O diretor executivo comercial da CAOA, Jack Nunes, explica como surgiu a solução de mobilidade urbana e os próximos passos do programa

Divulgação/Caoa Chery O programa de locação dos veículos por assinatura da Caoaé dedicado a pessoas físicas e possui planos de 12 e 24 meses



A pandemia de Covid-19 causou um impacto muito grande na indústria automotiva, que buscou soluções bem interessantes para a retomada do crescimento do setor. Uma das principais alternativas encontradas pelos fabricantes de automóveis foi a de aluguel de carros por assinatura. O diretor executivo comercial da Caoa, Jack Nunes, explica como surgiu a solução inteligente de mobilidade urbana e os próximos passos do programa. “A gente iniciou o programa de carro por assinatura exclusivo para funcionários do grupo Caoa em meados de outubro de 2019. Após três meses, começamos no setor de terceirização de frota, o que foi bem importante para que a gente consolidasse o nosso produto e serviço. Em janeiro deste ano, lançamos o programa Caoa Sempre por meio do nosso portal, onde o cliente pode ter acesso a uma área exclusiva para locação de veículos”, conta Nunes.

O programa de locação dos veículos por assinatura da Caoa é dedicado a pessoas físicas e possui planos de 12 e 24 meses. Para o diretor executivo comercial, a principal direção da proposta com as locadoras convencionais é a experiência de mais de 40 anos do grupo com atendimento ao cliente e a excelência no setor automotivo. “Todo acesso do cliente é feito através do nosso portal, podendo até finalizar a locação por meio do portal. Em cada processo sempre um consultor entra em contato com o cliente para tirar dúvidas, é uma parte de humanização do processo que entendemos ser muito importante”, disse, comentando os planos para os próximos meses, que envolvem novas opções de locação em todas as concessionárias que possuem o serviço de pós-venda. “Oferecemos a locação para o cliente que deixar o veículo para reparo, com opção de locação diária quinzenal e mensal e preços conforme o período.”

*Com informações do repórter Alex Ruffo